Отец Джоковича: дело Новака в Австралии закрыто
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Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, заявил, что не беспокоится о возможных проблемах сына в Австралии. Ранее он выиграл апелляцию и добился отмены аннулирования визы. Но в документах Новака оказались несостыковки информации о перенесённом коронавирусе. Из-за этого его могут привлечь к ответственности и депортировать.
«Вся эта ситуация, дело, касающееся Новака, закрыто решением австралийского суда.
Австралийский суд, независимый судья семь часов изучали все факты. Он постановил, что Новак может въехать в Австралию и исполнять свою работу», — приводит слова Срджана ESPN со ссылкой на радио RTRS.
Джокович прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open. Но его долго не пускали в страну.
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