Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Отец Джоковича: дело Новака в Австралии закрыто

Отец Джоковича: дело Новака в Австралии закрыто
Комментарии

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, заявил, что не беспокоится о возможных проблемах сына в Австралии. Ранее он выиграл апелляцию и добился отмены аннулирования визы. Но в документах Новака оказались несостыковки информации о перенесённом коронавирусе. Из-за этого его могут привлечь к ответственности и депортировать.

«Вся эта ситуация, дело, касающееся Новака, закрыто решением австралийского суда.

Австралийский суд, независимый судья семь часов изучали все факты. Он постановил, что Новак может въехать в Австралию и исполнять свою работу», — приводит слова Срджана ESPN со ссылкой на радио RTRS.

Джокович прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open. Но его долго не пускали в страну.

Новость по теме
L'Equipe встал на защиту Джоковича, признавшегося в нарушении антиковидных мер на фотосете
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022