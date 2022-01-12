Алькарас показал фото с тренировки с Рублёвым

Испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новую запись в своём «твиттере». Он выложил совместную фотографию с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Спортсмены вместе потренировались перед стартом Australian Open.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Алькараса.
Ранее Рублёв переболел коронавирусом, из-за чего не смог принять участия в ATP Cup. Без Рублёва российская команда не сумела защитить чемпионский титул, остановившись в полуфинале.
После того как Рублёв вылечился от коронавируса, он вылетел в Австралию. В настоящее время пятая ракетка мира готовится к Australian Open.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).
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