Ренне Стаббс: верю ли я Джоковичу? Это очень сложный вопрос

Бывшая австралийская теннисистка Ренне Стаббс высказалась по поводу скандального дела серба Новака Джоковича. Он выиграл апелляцию и добился отмены аннулирования австралийской визы. Но в ходе расследования было установлено, что Джокович предоставил ложную информацию в документах.
«Верю ли я Джоковичу? Это очень сложный вопрос. Получается, что у Джоковича всё складывалось очень удобно. Он заразился в нужное время. И у меня вопрос: почему кто-то, кто заботится о детях и людях, как он сам говорит, будет подвергать их опасности? Пока это всё выглядит нехорошо для Новака», — сказала Стаббс в разговоре с журналистом Джоном Берманом.
Отметим, что пока до сих пор неизвестно, чем закончится дело Джоковича. Австралийские власти всё ещё могут депортировать его.
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