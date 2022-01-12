Теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой важный совет ей дал Владимир Кличко

Экс третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой важный совет ей дал соотечественник чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко.
«Каждый год я обдумываю вопрос о возможности завершения карьеры. Я знаю чего хочу, надеюсь отыграть ещё несколько хороших лет без травм. Конечно, я думала над тем, чем буду заниматься после ухода из спорта. Я люблю смотреть вперёд. Кстати, по этому поводу очень хороший совет мне дал Вова Кличко, ещё когда я только открывала свой фонд. Мы с ним пересекались, он мне очень-очень помог. Он мне дал такой совет, что нужно ещё до заката карьеры думать, чем ты будешь заниматься, и строить планы. И это меня очень зацепило. Я стала больше об этом думать. Начала строить вокруг себя инвестиции. Не исключаю, что тренерская работа возможна в моём будущем, потому что я хочу делиться своим опытом. И начинать именно с Украины, потому что я вышла из неё, и нужно отдавать что-то обратно», — сказала Свитолина на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
- 12 января 2022
-
21:01
-
16:53
-
16:35
-
16:20
-
15:43
-
15:06
-
14:24
-
13:39
-
13:14
-
11:18
-
10:42
-
10:21
-
10:16
-
10:09
-
09:28
-
09:14
-
09:09
-
09:06
-
08:55
-
08:36
-
08:20
-
07:32
-
07:25
-
06:29
-
06:02
-
05:12
-
04:12
-
03:29
-
02:14
-
01:52
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:24
-
22:48
-
21:38
-
21:30