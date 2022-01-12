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Теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой важный совет ей дал Владимир Кличко

Теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой важный совет ей дал Владимир Кличко
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Экс третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой важный совет ей дал соотечественник чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко.

«Каждый год я обдумываю вопрос о возможности завершения карьеры. Я знаю чего хочу, надеюсь отыграть ещё несколько хороших лет без травм. Конечно, я думала над тем, чем буду заниматься после ухода из спорта. Я люблю смотреть вперёд. Кстати, по этому поводу очень хороший совет мне дал Вова Кличко, ещё когда я только открывала свой фонд. Мы с ним пересекались, он мне очень-очень помог. Он мне дал такой совет, что нужно ещё до заката карьеры думать, чем ты будешь заниматься, и строить планы. И это меня очень зацепило. Я стала больше об этом думать. Начала строить вокруг себя инвестиции. Не исключаю, что тренерская работа возможна в моём будущем, потому что я хочу делиться своим опытом. И начинать именно с Украины, потому что я вышла из неё, и нужно отдавать что-то обратно», — сказала Свитолина на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

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