«Они сказали, что я угроза для Австралии». Рената Ворачова — о процессе депортации

Чешская теннисистка Рената Ворачова подробно рассказала, как проходил процесс её депортации из Австралии.

«Я прилетела в Австралию с медицинским освобождением от обязательной вакцинации, которое заверили независимые австралийские врачи. Я спокойно прилетела в Австралию и прошла через оба контроля – пограничный и контроль штата Виктория. Я даже сыграла в турнире, я находилась в Австралии примерно неделю.

И в четверг, после недели, ко мне в отель пришли пограничники и полицейские. Они сказали, что хотят поговорить о моём освобождении. Я была абсолютно спокойна, потому что знала, что у меня есть все документы. Но то, как вели со мной допрос, было уже не очень хорошо. Мы ехали на каком-то другом лифте, шли по задним коридорам, чтобы меня не видели другие люди.

Представить себе не могла, что со мной может что-то случиться. Даже не думала о плохом. Я просто думала, что покажу им документы и поеду обратно в отель, ведь на следующий день мне надо было лететь на турнир. Но они начали допрашивать меня по-настоящему – что я делаю в стране и в таком ключе. Они сказали, что моё освобождение недействительно в рамках этой визы. Этого я не понимала, потому что мне всё заверяли через теннисную организацию. Они сказали, что всё решит тот человек, который вёл допрос, а он даже не хотел рассматривать детали моего дела, документы от врача. Это было странно, он сделал какую-то запись на основе того, что я сказала. Он сказал, что, несмотря на то что мои документы в порядке, мою визу аннулируют.

Я болела ковидом с 6 по 20 декабря. Если бы не это, я, скорее всего, привилась бы. Летом о прививке не думала, была здорова. На всех соревнованиях отбывала карантин и сдавала тесты. Я никакой не антиваксер. Но думаю, что у каждого должна быть свобода выбора.

Они сказали, что я угроза для Австралии, что я могу их заразить. При том, что я уже неделю там находилась и у меня был отрицательный ПЦР-тест. Конечно, это решение меня удивило. Я плакала. Провела там несколько часов – с вечера до часа и до второго ночи. После этого меня привезли в отель для людей, которые подлежат депортации. Для спортсменов это не очень хорошее место. Там даже окно нельзя открыть. Я там провела две ночи, но по ощущениям это было как неделя.

Это не лучшее начало года. Я очень тяжело возвращалась в форму после ковида. Сидеть где-то там закрытой ещё неделю мне точно не помогло ни физически, ни морально. За те два дня я толком не спала и не ела. Я впервые нормально поела по дороге домой в самолёте», — сказала Ворачова на YouTube-канале BBC News – Русская служба.