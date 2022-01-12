Карен Хачанов: история с Джоковичем в Австралии — как сериал Netflix, только живьём

Российский теннисист Карен Хачанов впервые высказался по поводу скандального дела первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Он выиграл апелляцию и добился отмены аннулирования австралийской визы.

«Не хочу мусолить эту тему. История с Новаком — это как сериал Netflix, только живьём. Но всех тонкостей ситуации, кто какие ошибки допускал, мы до сих пор не знаем. Если коротко, то я считаю так: если есть правила, ты их должен придерживаться. Если тебе разрешили что-то в порядке исключения, значит, так тому и быть. Повторюсь, обсуждать тему Джоковича бессмысленно. Это тот вопрос, по которому сколько людей, столько и мнений.

Сочувствую ли я Новаку? Опять-таки я не знаю всех тонкостей. Если исходить из той информации, которую я знаю, некоторые действия правительства Австралии выглядят некрасиво. Но если они так поступили, значит, у них, наверное, были какие-то основания. Однако надо учитывать позицию обеих сторон», — цитирует Хачанова «Коммерсантъ».