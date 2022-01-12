Рената Ворачова: в отличие от Джоковича, у меня были ограниченные возможности для борьбы

Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, объяснила, в чём разница между её делом и делом первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Напомним, спортсменка прилетела в Австралию, чтобы выступить на Australian Open в парном разряде, но из-за дальнейших проблем с визой так и не смогла сыграть на турнире. У неё было медисключение, позволяющее не вакцинироваться от коронавируса. Но после резонансной истории с Джоковичем ей аннулировали визу. Примечательно, что к тому моменту она уже даже успела сыграть на одном из турниров.

«Я думаю, есть большая разница между моим случаем и Джоковича, она состоит в том, что он нашёл адвоката, который сразу подал апелляцию. В моём случае было по-другому. У меня были очень ограниченные возможности для борьбы за то, чтобы там остаться», — сказала Ворачова на YouTube-канале BBC News – Русская служба.