«Нужно больше думать об окружающих». Навратилова высказалась о скандале с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась по поводу скандального дела первой ракетки мира серба Новака Джоковича в Австралии.

«Это невероятно, это настоящая трагедия. Но всего этого можно было избежать, если бы Новак изначально просто вакцинировался.

Я очень им восхищаюсь, но не поддерживаю его позицию в отношении вакцинации. Это нужно сделать во благо других людей, ситуация с пандемией становится всё хуже с каждой минутой. Мы все находимся в очень тесном контакте в раздевалках. Я сама хотела вакцинироваться как можно скорее. Но я уважаю Новака и понимаю, насколько он посвящает себя теннису. Я боюсь самой болезни больше, чем потенциальных последствий вакцинации. Нужно больше думать об окружающих», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.