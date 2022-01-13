«Нужно больше думать об окружающих». Навратилова высказалась о скандале с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась по поводу скандального дела первой ракетки мира серба Новака Джоковича в Австралии.
«Это невероятно, это настоящая трагедия. Но всего этого можно было избежать, если бы Новак изначально просто вакцинировался.
Я очень им восхищаюсь, но не поддерживаю его позицию в отношении вакцинации. Это нужно сделать во благо других людей, ситуация с пандемией становится всё хуже с каждой минутой. Мы все находимся в очень тесном контакте в раздевалках. Я сама хотела вакцинироваться как можно скорее. Но я уважаю Новака и понимаю, насколько он посвящает себя теннису. Я боюсь самой болезни больше, чем потенциальных последствий вакцинации. Нужно больше думать об окружающих», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.
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