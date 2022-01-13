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Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Аделаиде
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Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия), уступив французу Артуру Риндеркнешу.

Четвертьфинальный матч между 20-й ракеткой мира Хачановым и занимающим 58-е место в мировом рейтинге Риндеркнешом состоялся в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой французского теннисиста в двух сетах — 7:6, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Карен Хачанов 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал всего один брейк-пойнт из пяти. Его оппонент сделал 13 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух.

Аделаида-2 (м). 1/4 финала
13 января 2022, четверг. 03:45 МСК
Карен Хачанов
30
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		5  
7 9 		7  
         
Артур Риндеркнеш
58
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Турнир в Аделаиде теннисисты рассматривают как последний этап подготовки перед стартующим на следующей неделе Australian Open.

Жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдёт в Мельбурне в четверг, 13 января.

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