Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия), уступив французу Артуру Риндеркнешу.
Четвертьфинальный матч между 20-й ракеткой мира Хачановым и занимающим 58-е место в мировом рейтинге Риндеркнешом состоялся в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой французского теннисиста в двух сетах — 7:6, 7:5.
Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Карен Хачанов 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал всего один брейк-пойнт из пяти. Его оппонент сделал 13 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух.
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Турнир в Аделаиде теннисисты рассматривают как последний этап подготовки перед стартующим на следующей неделе Australian Open.
Жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдёт в Мельбурне в четверг, 13 января.
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