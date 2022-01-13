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Элина Аванесян обыграла украинку и вышла в финал квалификации Australian Open

Элина Аванесян обыграла украинку и вышла в финал квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2022 года, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

В ночь на четверг по московскому времени в матче второго круга квалификационного турнира Аванесян, занимающая 214-е место в рейтинге WTA, обыграла представительницу Украины Катерину Байндль (в девичестве Козлову, занимающую 144-е место в мировой классификации). Счёт матча — 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки.

Элина Аванесян один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов (процент реализации составил 67%). На счету соперницы россиянки один эйс и три ошибки на подаче. Она реализовала пять брейк-пойнтов из 13 (процент реализации составил 38%).

Продолжительность противостояния составила 1 часа 27 минут.

За выход в основную сетку турнира Элина Аванесян сразится с ещё одной украинкой Лесей Цуренко, занимающей 120-е место в мировом рейтинге.

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