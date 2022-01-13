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Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open

Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open
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Российский теннисист Роман Сафиуллин победил американца Кристофера Юбэнкса в матче второго раунда квалификации Australian Open.

Встреча, которая прошла в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени, завершилась победой 24-летнего Сафиуллина в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Роман Сафиуллин трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Его американский оппонент также выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

В финале квалификации соперником россиянина станет победитель матча между Джеффри Джоном Вольфом (США) и Лиамом Броуди (Великобритания).

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Жеребьёвка основной сетки турнира пройдет в Мельбурне в четверг, 13 января.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша взял верх над россиянином Даниилом Медведевым.

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