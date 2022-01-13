Карацев вышел в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв Сонего
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Российский теннисист Аслан Карацев успешно преодолел стадию 1/4 финала турнира в Сиднее (Австралия). Он в четвертьфинале обыграл итальянца Лоренцо Сонего в трёх сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. Карацев выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 24. Его соперник трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.
Соперник Карацева по полуфиналу ещё не определён. В четвертьфинале британец Дэн Эванс сыграет с победителем матча Максим Кресси (США) — Душан Лайович (Сербия). И победитель этого четвертьфинала встретится с Карацевым.
Призовой фонд турнира превышает $ 520 тыс.
Сидней (м). 1/4 финала
13 января 2022, четверг. 06:05 МСК
20
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
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Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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