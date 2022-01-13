Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев вышел в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв Сонего

Карацев вышел в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв Сонего
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев успешно преодолел стадию 1/4 финала турнира в Сиднее (Австралия). Он в четвертьфинале обыграл итальянца Лоренцо Сонего в трёх сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. Карацев выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 24. Его соперник трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Соперник Карацева по полуфиналу ещё не определён. В четвертьфинале британец Дэн Эванс сыграет с победителем матча Максим Кресси (США) — Душан Лайович (Сербия). И победитель этого четвертьфинала встретится с Карацевым.

Призовой фонд турнира превышает $ 520 тыс.

Сидней (м). 1/4 финала
13 января 2022, четверг. 06:05 МСК
Аслан Карацев
20
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 2
         
Лоренцо Сонего
27
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Как изменились заработки звёзд тенниса на Australian Open Как изменились заработки звёзд тенниса на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022