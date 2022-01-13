Премьер-министр Австралии заявил, что больше не будет комментировать ситуацию Джоковича
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не стал комментировать события, связанные со скандальной историей сербского теннисиста Новака Джоковича. Политик подчеркнул, что теперь всё будет решать министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, а сам Моррисон не будет давать комментариев.
Ранее Джокович с помощью апелляции добился отмены аннулирования австралийской визы. Сербскому теннисисту хотели аннулировать визу из-за проблем с документами. Он пытался въехать в Австралию с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса.
Несмотря на выигранную апелляцию, власти Австралии продолжают обсуждать вопрос Джоковича. Его по-прежнему могут депортировать и аннулировать визу. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
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