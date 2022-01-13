Министр иммиграции Австралии вновь отложил решение по делу Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук не вынесет сегодня (13 января по местному времени) решение по делу серба Новака Джоковича, сообщает The Age. Ранее появилась информация, согласно которой Хоук может выдворить первую ракетку мира из страны в день жеребьёвки Australian Open. Жеребьёвка турнира состоялась сегодня.



По данным источника, Хоук продолжает рассматривать дело. Министр отложил принятие решения. Когда премьер-министра Австралии Шона Моррисона спросили о решении по делу Джоковича, он заявил, что не будет комментировать ситуацию. Также глава государства подчеркнул, что вопрос будет решать Хоук.



Ранее Джокович с помощью апелляции добился отмены аннулирования австралийской визы. Но власти страны не исключили, что спортсмен всё равно будет депортирован из-за проблем в документах при оформлении визы.

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