Австралийский журналист: теперь выгнать Джоковича будет непросто. Но это надо сделать

Австралийский журналист Энтони Гэллоуэй поделился мнением о ситуации с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. По мнению журналиста, Джоковича, которого не стали исключать из жеребьёвки Australian Open, надо депортировать из Австралии за нарушение законов страны.

«Теперь выгнать Джоковича будет непросто. Но это надо сделать», — так озаглавлен материал в издании Sydney Morning Herald.

«Правительство уже более недели утверждает, что непривитый человек, заражавшийся коронавирусом в течение последних шести месяцев, не имеет права на исключение для въезда в Австралию без карантина. На этом основании чешская теннисистка Рената Ворачова была депортирована из страны в минувшие выходные. Поэтому было бы совершенно абсурдно оставить Джоковича.

Джокович заслуживает наибольшей критики. Это антипрививочник, который грубо нарушил требования изоляции в своей стране менее чем через день после получения положительного результата теста. Его не должны были впускать в Австралию. И это не значит, что теперь он должен оставаться», — отмечается в статье.