Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее на отказе Гоффена

Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее на отказе Гоффена
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее (Австралия). В четвертьфинале он встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном.

45-я ракетка мира Гоффен отказался от борьбы после первого сета, который завершился в пользу Маррея со счётом 6:2. Соперники провели на корте всего 50 минут. Маррей, занимающий 135-е место в рейтинге ATP, выполнил один эйс, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. Его соперник ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Маррей встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Райан Опелка (США). Отметим, что в другой части сетки в полуфинал вышел россиянин Аслан Карацев.

Сидней (м). 1/4 финала
13 января 2022, четверг. 09:40 МСК
Давид Гоффен
45
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
2 		   
6 		   
         
Энди Маррей
135
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022