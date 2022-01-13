Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее на отказе Гоффена
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Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее (Австралия). В четвертьфинале он встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном.
45-я ракетка мира Гоффен отказался от борьбы после первого сета, который завершился в пользу Маррея со счётом 6:2. Соперники провели на корте всего 50 минут. Маррей, занимающий 135-е место в рейтинге ATP, выполнил один эйс, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. Его соперник ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира Маррей встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Райан Опелка (США). Отметим, что в другой части сетки в полуфинал вышел россиянин Аслан Карацев.
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