Андрей Чесноков оценил соперников Медведева и Рублёва на Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал результаты жеребьёвки Australian Open. Россиянин Даниил Медведев (2) попал в одну четверть сетки с соотечественником Андреем Рублёвым (5). Они могут встретиться в четвертьфинале. В первом круге Даниил сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом. Первым соперником Рублёва станет итальянец Джанлука Маджер. Аслан Карацев (18) сразится с испанцем Хауме Мунаром, Карен Хачанов (28) — с американцем Денисом Кудлой.
«У Медведева должна быть хорошая разминка. Не думаю, что соперник вызовет сложности. Что касается Рублёва, то Маджер — неплохой игрок, надо держать ухо востро. Это достаточно опасный теннисист. Не думаю, что будет легко. Первые матчи всегда сложные, вдруг в начале сезона кто-то будет не в своей тарелке. По идее все наши теннисисты должны проходить», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Полная сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».
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