На Australian Open ввели ограничение заполняемости трибун
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Правительство штата Виктория объявило об ограничениях посещаемости Открытого чемпионата Австралии 2022 года, сообщает 9news. Трибуны будут заполняться не более чем на 50 %. При этом билеты, которые были проданы ранее выше установленной квоты, аннулированы не будут.
Зрители будут обязаны носить маски, за исключением случаев приёма пищи и употребления напитков. Правительство также рекомендовало улучшить систему вентиляции в «Мельбурн Парке». Матчи основной сетки стартового турнира «Большого шлема» 2022 года начнутся 17 января. Australian Open завершится 30 января.
Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии является представительница Японии Наоми Осака и первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
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