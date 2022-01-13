Стефанос Циципас высказался о желании Джоковича сыграть на Australian Open без прививки

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о желании первой ракетки мира Новака Джоковича сыграть на Australian Open без прививки. Джокович получил первый номер на жеребьёвке Australian Open и в настоящий момент готовится к турниру. Несмотря на это, его всё ещё могут депортировать из Австралии — такое право есть у министра иммиграции.

«Конечно, он играет по своим правилам. Он делает то, на что у немногих теннисистов хватает смелости, особенно после того, как ATP объявила определённые критерии для въезда игроков в страну.

Немногим могло прийти в голову приехать в Австралию без прививок или с нарушением протоколов. Для этого требуется много смелости и понимание того, что ты рискуешь выступлением на ТБШ», — приводит слова Циципаса Ubitennis.