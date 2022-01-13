Стал известен план команды Джоковича на случай аннулирования визы

Сербский теннисист Новак Джокович будет отстаивать в суде право находиться в Австралии, если ему всё же аннулируют визу, сообщает The Age. По данным источника, команда Джоковича готова немедленно обратиться в суд, если теннисиста попытаются депортировать.



Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук до сих пор не принял решение о дальнейшей судьбе сербского теннисиста. Ранее пограничники аннулировали визу теннисиста, но он с помощью апелляции добился отмены решения. Тем не менее, угроза депортации по-прежнему сохраняется. Решение будет принимать министр, о чём ранее сообщил премьер-министр страны Скотт Мориссон.



В команде Новака полагают, что в случае обращения в суд дело будет рассмотрено быстро, а Джокович всё равно успеет выступить на Australian Open.

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