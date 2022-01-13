Людмила Самсонова проиграла в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под восьмым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице США Мэдисон Кис со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Самсонова 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Аделаиде Мэдисон поспорит с соотечественницей Кори Гауфф, получившей третий номер посева. Турнир завершится 15 января.

Ранее в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии. Самсонова в первом круге сыграет с победительницей квалификации.