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Власти Испании не проводят расследование дела Джоковича

Власти Испании не проводят расследование дела Джоковича
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Власти Испании не проводят расследование в связи с въездом сербского теннисиста Новака Джоковича в страну. Ранее сообщалось, что в Испании расследуют легальность въезда первой ракетки мира в страну без вакцинации. Но информация не подтвердилась.

«Информация неверная. Не было распоряжения проводить расследование, никакое дело не открыто», — приводит слова представителя министерства внутренних дел Испании «RT» со ссылкой на Politico.

В конце декабря сообщалось, что Джокович отправился в Испанию, где проводил завершающий этап подготовки к новому сезону. Согласно постановлению Министерства здравоохранения Испании, въезд в страну жителям Сербии разрешён при получении полного сертификата о вакцинации или специального разрешения.

Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель. Несколько дней спустя судья постановил, что сербу незаконно аннулировали визу. 20-кратный чемпион ТБШ уже провёл несколько тренировок на кортах Australian Open.

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