Посол Сербии: а что сделала бы Швейцария, если бы с Федерером поступили, как с Джоковичем?

Посол Сербии в Швейцарии Горан Брадич прокомментировал ситуацию вокруг соотечественника, первой ракетки мира Новака Джоковича, которого могут депортировать из Австралии в преддверии Australian Open. Он задался вопросом, как реагировала бы Швейцария, если бы нечто подобное случилось с Роджером Федерером.
«Может, Джокович является противоречивой персоной для кого-то. Но он профессионал, преданный делу спортсмен, желающий играть в теннис. Как отреагировала бы, к примеру, Швейцария, если бы Австралия или другая страна так поступила с Федерером?» — приводит слова посла Telegraf.rs, ссылаясь на швейцарское издание 20 Minuten.
Напомним, Джоковичу аннулировали визу после того, как он прибыл в Австралию, и поместили в карантинный отель. Через несколько дней судья постановил, что визу аннулировали незаконно, и серба выпустили из отеля. Новак получил первый номер на жеребьёвке Australian Open и в настоящий момент готовится к турниру. Несмотря на это, его всё ещё могут депортировать из Австралии — такое право есть у министра иммиграции.
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