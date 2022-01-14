Бадоса вспомнила детские моменты дружбы с Касаткиной. Российская теннисистка ответила

Девятая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о дружбе с 26-й ракеткой мира, россиянкой Дарьей Касаткиной.

Напомним, сегодня, 14 января, в 11:00 мск Бадоса сразится с Касаткиной за выход в финал турнира в Сиднее (Австралия).

«У меня есть совместные фотографии, на которых нам по 13 лет. Мы были очень близкими друзьями, особенно когда видели друг друга на турнирах. Я знаю её семью и всё в этом духе. Она очень милая девочка. Я счастлива, что мы обе добрались до полуфинала», — приводит слова испанской спортсменки твиттер-аккаунт WTA Insider.

Касаткина ответила на слова Бадосы:

«Всегда приятно иметь такие истории, когда вы начинаете вместе играть ещё в детстве на некоторых соревнованиях Tennis Europe, а также турниры до 12 лет. И вдруг внезапно, как раньше, встречаетесь в полуфинале крупного турнира», — приводит слова Дарьи «твиттер» WTA Insider.