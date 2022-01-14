Теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала свой успешный старт в новом сезоне

Седьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт, вышедшая в полуфинал турнира в Сиднее, прокомментировала свой успешный старт в новом сезоне.



«У меня не было больших ожиданий от начала года. Прошлый сезон у меня затянулся, год вышел долгим, и я не могла готовиться к новому сезону так долго, как хотелось бы. Но я вполне довольна тем, как он начался. Позади у меня три хороших матча», — цитирует Анетт Контавейт портал ERR.ee.



В полуфинале турнира в Сиднее соперницей Анетт Контавейт станет четвёртая ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова.



«Определённо это будет другая игра, совсем другие условия, но я рада, что нахожусь в ситуации, когда могу играть с теннисисткой из первой десятки», — добавила Контавейт.



Напомним, с августа прошлого года Анетт Контавейт тренируется под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. После этого сотрудничества результаты эстонки резко улучшилсь.

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