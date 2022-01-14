Теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала свой успешный старт в новом сезоне

Седьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт, вышедшая в полуфинал турнира в Сиднее, прокомментировала свой успешный старт в новом сезоне.
«У меня не было больших ожиданий от начала года. Прошлый сезон у меня затянулся, год вышел долгим, и я не могла готовиться к новому сезону так долго, как хотелось бы. Но я вполне довольна тем, как он начался. Позади у меня три хороших матча», — цитирует Анетт Контавейт портал ERR.ee.
В полуфинале турнира в Сиднее соперницей Анетт Контавейт станет четвёртая ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова.
«Определённо это будет другая игра, совсем другие условия, но я рада, что нахожусь в ситуации, когда могу играть с теннисисткой из первой десятки», — добавила Контавейт.
Напомним, с августа прошлого года Анетт Контавейт тренируется под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. После этого сотрудничества результаты эстонки резко улучшилсь.
- 14 января 2022
-
05:17
-
00:24
-
00:11
- 13 января 2022
-
19:00
-
16:30
-
16:20
-
15:54
-
15:53
-
15:14
-
14:56
-
14:42
-
14:39
-
14:05
-
13:40
-
13:11
-
12:48
-
12:20
-
12:18
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:51
-
09:39
-
09:12
-
09:02
-
08:50
-
06:57
-
06:15
-
05:32
-
04:56
-
04:15
-
03:07
-
00:44
- 12 января 2022
-
23:20
-
22:34