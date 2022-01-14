Ни одна российская теннисистка не вышла в основную сетку Australian Open из квалификации
Поделиться
Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко (8) со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Аванесян ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
Таким образом ни одна российская теннисистка не смогла пройти в основную сетку стартового турнира «Большого шлема» 2022 года через квалификацию. Поражения потерпели Анна Калинская, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.
Комментарии
- 14 января 2022
-
10:01
-
10:01
-
09:58
-
08:32
-
08:18
-
08:11
-
05:17
-
00:24
-
00:11
- 13 января 2022
-
19:00
-
16:30
-
16:20
-
15:54
-
15:53
-
15:14
-
14:56
-
14:42
-
14:39
-
14:05
-
13:40
-
13:11
-
12:48
-
12:20
-
12:18
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:51
-
09:39
-
09:12
-
09:02
-
08:50
-
06:57
-
06:15
-
05:32
Партнерский контент