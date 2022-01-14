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Ни одна российская теннисистка не вышла в основную сетку Australian Open из квалификации

Ни одна российская теннисистка не вышла в основную сетку Australian Open из квалификации
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Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко (8) со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Аванесян ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

Таким образом ни одна российская теннисистка не смогла пройти в основную сетку стартового турнира «Большого шлема» 2022 года через квалификацию. Поражения потерпели Анна Калинская, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.

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