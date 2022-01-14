Элина Свитолина назвала страны, которые предлагали ей сменить гражданство

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство.

«Когда я начинала юниорскую карьеру, я тренировалась в Израиле. И уже были предложения какие-то о гражданстве. Мне десять лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время. Австралия, Казахстан. Давно было из Англии.

В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна — Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже про деньги. Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что представляю Украину», — рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу журналиста Дмитрия Гордона.

