Элина Свитолина назвала страны, которые предлагали ей сменить гражданство
Поделиться
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство.
«Когда я начинала юниорскую карьеру, я тренировалась в Израиле. И уже были предложения какие-то о гражданстве. Мне десять лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время. Австралия, Казахстан. Давно было из Англии.
В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна — Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже про деньги. Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что представляю Украину», — рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу журналиста Дмитрия Гордона.
Комментарии
- 14 января 2022
-
10:01
-
10:01
-
09:58
-
08:32
-
08:18
-
08:11
-
05:17
-
00:24
-
00:11
- 13 января 2022
-
19:00
-
16:30
-
16:20
-
15:54
-
15:53
-
15:14
-
14:56
-
14:42
-
14:39
-
14:05
-
13:40
-
13:11
-
12:48
-
12:20
-
12:18
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:51
-
09:39
-
09:12
-
09:02
-
08:50
-
06:57
-
06:15
-
05:32
Партнерский контент