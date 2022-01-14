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Маррей вышел в финал турнира в Сиднее, где он может встретиться с Карацевым

Маррей вышел в финал турнира в Сиднее, где он может встретиться с Карацевым
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Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей вышел в финал турнира, проходящего в Сиднее (Австралия). В полуфинале он обыграл американца Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. 25-я ракетка мира Опелка выполнил 20 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Маррей, занимающий 135-е место в рейтинге ATP, 16 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Пока соперник Маррея по финалу неизвестен. Он сыграет с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Призовой фонд турнира в Сиднее превышает $ 520 тыс.

Сидней (м). 1/2 финала
14 января 2022, пятница. 08:25 МСК
Райлли Опелка
25
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 4
6 6 		6 6
         
Энди Маррей
135
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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