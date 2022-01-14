Сыграет ли Новак Джококович на Australian Open — 2022?

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу повторно аннулировали австралийскую визу. Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение об аннулировании визы. Ожидается, что теперь Джоковича депортируют.



Адвокаты первой ракетки мира рассматривают возможность обращения в суд. Ранее сообщалось, что в команде Новака рассчитывают на быстрое рассмотрение дела, позволяющее спортсмену выступить на Australian Open.



В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Как вы считаете, сыграет ли Новак Джокович на Australian Open?