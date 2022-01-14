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Евгений Кафельников дал совет Новаку Джоковичу, которому повторно аннулировали визу

Евгений Кафельников дал совет Новаку Джоковичу, которому повторно аннулировали визу
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу. Ранее с соответствующим заявлением выступил министр иммиграции Австралии Алекс Хоук.

«Самое мудрое решение сейчас — это Новаку попросту смириться с решением министра по иммиграции, сесть в самолёт и улететь (если такая опция сейчас есть)! В противном случае адвокаты Джоковича могут натворить своей повторной апелляцией непоправимое. Это моё субъективное мнение», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что команда Новака Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты сербского спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. В теории это должно позволить Джоковичу выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Турнир пройдёт с 17 по 30 января. Новак девять раз выигрывал Australian Open.

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