Известны два варианта изменения сетки Australian Open, если Новака Джоковича снимут

Известны два варианта в отношении изменения сетки Australian Open, если 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира серба Новака Джоковича снимут с турнира. Ранее министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Джоковича.
По правилам турниров «Большого шлема», после опубликования сетки перепосева уже не будет. Дальше есть два варианта на случай снятия Джоковича с турнира.
1. Если Джокович будет снят с турнира до опубликования расписания первого дня, на его место во главе сетки будет перемещён 5-й номер посева, то есть Андрей Рублёв. На место Рублёва будет перемещён 17-й номер. На место 17-го номера поместят допосеянного 33-го номера, а на место этого 33-го номера встанет лаки-лузер.
2. Если Джокович будет снят с турнира после выхода расписания первого дня, то сетку возглавит лаки-лузер.
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