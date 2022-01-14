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Премьер Австралии выступил с заявлением по решению властей аннулировать визу Джоковича

Премьер Австралии выступил с заявлением по решению властей аннулировать визу Джоковича
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением по поводу того, что 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу. Ранее с соответствующим заявлением выступил министр иммиграции Австралии Алекс Хоук.

«Я заметил решение министра иммиграции в отношении визы господина Новака Джоковича. Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка — на том основании, что это отвечало общественным интересам.

Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика — одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии.

Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев», — приводит слова премьера ABC.

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