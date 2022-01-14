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Джоковича не будут помещать в карантинный отель

Джоковича не будут помещать в карантинный отель
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Сербский теннисист Новак Джокович должен завтра, 15 января, провести беседу с представителями министерства по иммиграции Австралии. В настоящее время ведётся беседа с его адвокатами, сообщает журналист Энтони Гэллоуэй.

При этом, по данным The Age, до итогового решения по делу Новака его не будут помещать в карантинный отель, где он находился ранее.

Сегодня, 14 января, стало известно, что министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу Джоковича. Ожидается, что теперь Новак будет депортирован из страны. При этом первая ракетка мира может обратиться в суд, чтобы оспорить данное постановление. В Австралию он прилетел на Australian Open, где ему предстоит защищать чемпионский титул на турнире.

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