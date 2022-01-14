Альянс австралийских юристов раскритиковал министра, аннулировавшего визу Джоковича

Альянс австралийских юристов раскритиковал министра иммиграции Алекса Хоука, который принял решение повторно аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Широкие полномочия, предоставленные министру (иммиграции. — Прим. «Чемпионата»), означают, что политические соображения определяют решения, которые могут серьёзно повлиять на жизнь людей. Удивительно, что мы позволили одному человеку иметь такой уровень беспрепятственного контроля и такую силу.
Полномочия, данные министру иммиграции и нашим пограничникам, со временем расширялись без соответствующего повышения прозрачности или подотчётности. Во многих случаях нет права на обжалование решения министра или какое-либо осмысленное рассмотрение этих решений. У большинства людей нет ресурсов, которые есть у Новака Джоковича, чтобы нанять команду юристов для защиты.
Одержимость этого правительства жёсткой пограничной политикой в сочетании с его произвольным подходом к аннулированию виз и задержаниям привели к катастрофе на этой неделе. Что ещё важнее, за несколько лет это разрушило жизни тысяч людей», — отмечается в заявлении организации, текст которого приводит Guardian.
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