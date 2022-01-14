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Альянс австралийских юристов раскритиковал министра, аннулировавшего визу Джоковича

Альянс австралийских юристов раскритиковал министра, аннулировавшего визу Джоковича
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Альянс австралийских юристов раскритиковал министра иммиграции Алекса Хоука, который принял решение повторно аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Широкие полномочия, предоставленные министру (иммиграции. — Прим. «Чемпионата»), означают, что политические соображения определяют решения, которые могут серьёзно повлиять на жизнь людей. Удивительно, что мы позволили одному человеку иметь такой уровень беспрепятственного контроля и такую силу.

Полномочия, данные министру иммиграции и нашим пограничникам, со временем расширялись без соответствующего повышения прозрачности или подотчётности. Во многих случаях нет права на обжалование решения министра или какое-либо осмысленное рассмотрение этих решений. У большинства людей нет ресурсов, которые есть у Новака Джоковича, чтобы нанять команду юристов для защиты.

Одержимость этого правительства жёсткой пограничной политикой в сочетании с его произвольным подходом к аннулированию виз и задержаниям привели к катастрофе на этой неделе. Что ещё важнее, за несколько лет это разрушило жизни тысяч людей», — отмечается в заявлении организации, текст которого приводит Guardian.

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