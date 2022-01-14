Кафельников высказался о решении австралийских властей аннулировать визу Джоковича

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу. Ранее с соответствующим заявлением выступил министр иммиграции Австралии Алекс Хоук.

«Хороший вопрос, почему организаторы Australian Open не согласовали с властями участие Джоковича. Здесь, безусловно, произошла «мискоммуникация». Организаторы просто решили каким-то образом взять ответственность на себя, но правительство Австралии дало чётко понять, что они главные, что они банкуют. Теперь уже ничего не сделаешь.

Вдобавок есть ещё вся эта история с иммиграционными документами. Как выяснилось, Джокович предоставил недостоверную информацию. Всё в совокупности вылилось в такую ситуацию по итогу.

Моё субъективное мнение, что Новаку сейчас не нужно усугублять всю историю дальше. Не стоит идти уже против, как мне кажется, окончательного решения, подавать апелляцию, разбираться в суде. Это может только усугубить и так весьма тяжёлое положение Джоковича», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.