Слушание по делу Джоковича состоится сегодня

Слушание по делу сербского теннисиста Новака Джоковича состоится сегодня, 14 января, в 20:45 по времени Мельбурна (12:45 мск). Сербский теннисист представит свою позицию перед тем, как судья Энтони Келли вынесет решение.



Джокович через суд будет пытаться отменить решение министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука, который ранее постановил аннулировать визу спортсмена.



По данным The Age, до итогового решения по делу Новака его не будут помещать в карантинный отель, где он находился ранее. Ожидается, что теперь Новак будет депортирован из страны. В Австралию он прилетел на Australian Open.



Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.