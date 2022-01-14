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YouTube-трансляция слушаний по делу Джоковича начнётся в 12:45

YouTube-трансляция слушаний по делу Джоковича начнётся в 12:45
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Судебное заседание по делу сербского теннисиста Новака Джоковича будет транслироваться в прямом эфире на YouTube, сообщает пресс-служба суда. Слушание по делу Джоковича состоится сегодня, 14 января, в 20:45 по времени Мельбурна (12:45 мск). Сербский теннисист представит свою позицию перед тем, как судья Энтони Келли вынесет решение.

Джокович через суд будет пытаться отменить решение министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука, который ранее постановил аннулировать визу спортсмена.

По данным The Age, до итогового решения по делу Новака его не будут помещать в карантинный отель, где он находился ранее. Ожидается, что теперь Новак будет депортирован из страны. В Австралию он прилетел, чтобы сыграть на Australian Open.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале суда.

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