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Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Варвара Грачёва узнали соперниц на Australian Open

Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Варвара Грачёва узнали соперниц на Australian Open
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Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Своих соперниц по первому кругу, в частности, узнали россиянки Дарья Касаткина, Варвара Грачёва и Людмила Самсонова.

Australian Open. Распределение победительниц квалификации
Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q).
Варвара Грачёва (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия, Q).
Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) — Аманда Анисимова (США).
Чжэн Цинвэнь (Китай, Q) — Александра Саснович (Беларусь).
Виктория Кужмова (Словакия, Q) — Ван Сиюй (Китай, WC).
Кристина Бушкэ (Испания, Q) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).
Мартина Тревизан (Италия, Q) — Чжэн Сайсай (Китай).
Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Даниэль Коллинз (США, 27).
Кэти Волынец (США, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Джан Су Джон (Южная Корея, Q) — Данка Ковинич (Черногория).
Виктория Томова (Болгария, Q) — Ализе Корне (Франция).
Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Ига Свёнтек (Польша, 7).
Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 25).
Ребекка Марино (Канада, Q) — Мари Боузкова (Чехия).
Хейли Баптист (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция).
Эмина Бектас (США, Q) — Людмила Самсонова (Россия).

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