Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Варвара Грачёва узнали соперниц на Australian Open

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Своих соперниц по первому кругу, в частности, узнали россиянки Дарья Касаткина, Варвара Грачёва и Людмила Самсонова.

Australian Open. Распределение победительниц квалификации

Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q).

Варвара Грачёва (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия, Q).

Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) — Аманда Анисимова (США).

Чжэн Цинвэнь (Китай, Q) — Александра Саснович (Беларусь).

Виктория Кужмова (Словакия, Q) — Ван Сиюй (Китай, WC).

Кристина Бушкэ (Испания, Q) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

Мартина Тревизан (Италия, Q) — Чжэн Сайсай (Китай).

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Даниэль Коллинз (США, 27).

Кэти Волынец (США, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Джан Су Джон (Южная Корея, Q) — Данка Ковинич (Черногория).

Виктория Томова (Болгария, Q) — Ализе Корне (Франция).

Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Ига Свёнтек (Польша, 7).

Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 25).

Ребекка Марино (Канада, Q) — Мари Боузкова (Чехия).

Хейли Баптист (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция).

Эмина Бектас (США, Q) — Людмила Самсонова (Россия).