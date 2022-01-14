Аслан Карацев за 3 часа 6 минут пробился в финал турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на турнире в Сиднее (Австралия) под первым номером, вышел в финал, одолев представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 6 минут. На тай-брейке Аслан упустил три матчбола.

Карацев 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника, получившего третий номер посева, 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В финале, который состоится завтра, 15 января, соперником россиянина будет бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей (WC).

Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте; победитель трёх турниров ATP (из них два — в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.