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Аслан Карацев за 3 часа 6 минут пробился в финал турнира в Сиднее

Аслан Карацев за 3 часа 6 минут пробился в финал турнира в Сиднее
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Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на турнире в Сиднее (Австралия) под первым номером, вышел в финал, одолев представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 6 минут. На тай-брейке Аслан упустил три матчбола.

Карацев 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника, получившего третий номер посева, 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В финале, который состоится завтра, 15 января, соперником россиянина будет бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей (WC).

Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте; победитель трёх турниров ATP (из них два — в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.

Сидней (м). 1/2 финала
14 января 2022, пятница. 12:45 МСК
Аслан Карацев
20
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 13 6
3 		7 15 3
         
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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