Аслан Карацев за 3 часа 6 минут пробился в финал турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на турнире в Сиднее (Австралия) под первым номером, вышел в финал, одолев представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 6 минут. На тай-брейке Аслан упустил три матчбола.
Карацев 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника, получившего третий номер посева, 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
В финале, который состоится завтра, 15 января, соперником россиянина будет бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей (WC).
Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте; победитель трёх турниров ATP (из них два — в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.
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