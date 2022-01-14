Объявлены соперники победителей квалификации и лаки-лузеров на Australian Open

Стало известно распределение победителей квалификации и лаки-лузеров по основной сетке Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
Australain Open. Мужчины. Распределение победителей квалификации и лаки-лузеров
Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — Томми Пол (США).
Александр Бублик (Казахстан) — Эрнесто Эскобедо (США, LL).
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19).
Алехандро Табило (Чили, Q) — Карлос Алькарас (Испания, 31).
Раду Албот (Молдавия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония).
Никола Милоевич (Сербия, Q) — Маккензи Макдональд (США).
Янник Ханфман (Германия, Q) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC).
Таро Дэниэл (Япония, Q) — Марсело Томас Барриос Вера (Чили, Q).
Жоау Соуза (Португалия, LL) — Янник Синнер (Италия, 11).
Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) — Фрэнсис Тиафо (США).
Максимильян Мартерер (Германия, Q) — Тейлор Фритц (США, 20).
Иржи Легечка (Чехия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 26).
Тимофей Скатов (Казахстан, Q) — Норберт Гомбош (Словакия, Q).
Эмилио Гомес (Эквадор, Q) — Марин Чилич (Хорватия, 27).
Томаш Махач (Чехия, Q) — Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина).
Лиам Броэди (Великобритания, Q) — Ник Кирьос (Австралия).
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