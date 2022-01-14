Джоковичу могут больше не разрешить тренироваться в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович, по всей видимости, провёл последнюю тренировку в Австралии. Завтра, 15 января, он должен приехать в министерство иммиграции. Ожидается, что его могут поместить в карантинный отель до слушания по его делу, которое состоится в воскресенье, 16 января. В этом случае Джоковичу больше не дадут тренироваться.



Джокович через суд будет пытаться отменить решение министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука, который ранее постановил аннулировать визу спортсмена.



Ожидается, что теперь Новак будет депортирован из страны. В Австралию он прилетел, чтобы сыграть на Australian Open.



Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

Сегодня, 14 января, Новак провёл очередную тренировку.

Фото: Daniel Pockett/Getty Images