Дело Новака Джоковича передали в Федеральный суд Австралии

Дело первой ракетки мира Новака Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, передали в Федеральный суд Австралии. Такое решение принял судья Энтони Келли, занимающийся делом спортсмена.

Адвокаты Джоковича настаивали на том, чтобы дело ради экономии времени (Australian Open стартует 17 января) было рассмотрено в местном суде. Несмотря на это, судья Энтони Келли поступил иначе. Это тот самый судья, который ранее постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в первый раз.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее, власти страны сохранили за собой право депортировать Новака. Сегодня, 14 января, министр иммиграции повторно аннулировал его визу. Сербский теннисист не стал вакцинироваться от коронавируса. При этом он получил медотвод, позволяющий избежать вакцинации. К участию в Australian Open допускаются лишь вакцинированные теннисисты и игроки с медотводами.