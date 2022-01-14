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Известен распорядок ближайших двух дней Новака Джоковича, ожидающего решения суда

Известен распорядок ближайших двух дней Новака Джоковича, ожидающего решения суда
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Известен распорядок дня 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича в субботу, 15 января, и в воскресенье, 16 января. Сегодня, 14 января, Джоковичу повторно аннулировали визу в Австралию. Состоялось заседание суда, по итогам которого дело серба передали в Федеральный суд Австралии.

Суббота, 15 января
8:00 утра по местному времени (0:00 мск). Беседа Джоковича с офицерами иммиграционной службы и официальное задержание.
10:00 (2:00 мск). Перемещение теннисиста в офис адвокатов под контролем офицеров до окончания подготовки необходимых документов.
14:00 (6:00 мск). Перемещение Джоковича в специальный отель под контролем офицеров.

Воскресенье, 16 января
9:00 (1:00 мск). Перемещение Джоковича в офис адвокатов под контролем офицеров.
10:00 (2:00 мск). Начало онлайн-слушаний в федеральном суде Австралии.

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