«Это просто позор!» Эванс не сдержал эмоций из-за пятиминутной паузы Карацева

Британский теннисист Дэн Эванс остался недоволен поведением россиянина Аслана Карацева во время полуфинала турнира в Сиднее (Австралия). После пятиминутной туалетной паузы россиянина британец начал кричать на корте.
«Это просто позор! Это позорит спорт! К чёрту это. Вы не применяете правила! Не делаете этого», — закричал Эванс.
После этого он начал ругаться на супервайзера турнира.
«Вы сидите здесь каждую неделю и ничего не делаете! Вы сидите со своей рацией — и зачем она? Что вы делаете? Я хочу получить ответ. Он у вас есть? Сколько он отсутствует на корте? Я хочу знать.
Ему нужно пять минут, чтобы сменить шорты и футболку? Пять минут? Ага, хорошая попытка», — закричал Эванс.
После двух сетов счёт в матче равный — 6:3, 6:7 (13:15). Карацев выиграл первый сет, но затем уступил во втором.
- 14 января 2022
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