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Журова предположила, как в будущем избежать ситуации, в которую попал Джокович

Журова предположила, как в будущем избежать ситуации, в которую попал Джокович
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, комментируя скандал с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в Австралии, рассказала, как можно избежать подобных ситуациях в будущем.

«Не думаю, что спортсмен такого уровня, как Новак, будет умышленно покупать справки, заниматься подтасовкой. Он же понимает всю меру ответственности. Требования надо унифицировать, иначе такие ситуации будут возникать постоянно.

Может, надо собрать министров спорта всех стран в одном месте вместе с министрами здравоохранения, проработать некую модель требований. У меня предложение, особенно в таком показательном случае, когда уровень спортсмена высочайший, есть интерес болельщиков увидеть Новака — выработать общие правила для всех спортсменов по всему миру», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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