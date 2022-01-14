Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я же не менял трусы!» Британский теннисист удивился предупреждению во время матча

«Я же не менял трусы!» Британский теннисист удивился предупреждению во время матча
Комментарии

Британский теннисист Лиам Броэди получил замечание от арбитра во время матча квалификации Australian Open с россиянином Романом Сафиуллиным. По ходу встречи представитель Великобритании решил сменить одежду на корте. Он снял шорты и остался в одних трусах.

Арбитр напомнил Броэди, что он не должен оголяться на корте.

«С каких это пор?! Я уже делал это раньше. Меня оштрафуют за это? Я просто не использую туалетный перерыв, понимаете? Я же не менял трусы! Я бы тогда понял штраф. Я не менял нижнее бельё», — сказал Броэди.

Броэди одержал победу в матче финала квалификации. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. По ходу матча Роман вёл 6:4, 5:2 с преимуществом в один брейк во втором сете.

Новость по теме
Роман Сафиуллин проиграл в финале квалификации Australian Open, ведя 6:4, 5:2
Слетать в космос быстрее, чем сходить в душ? Скандал из-за туалетного перерыва разгорается Слетать в космос быстрее, чем сходить в душ? Скандал из-за туалетного перерыва разгорается
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022