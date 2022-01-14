«Я же не менял трусы!» Британский теннисист удивился предупреждению во время матча

Британский теннисист Лиам Броэди получил замечание от арбитра во время матча квалификации Australian Open с россиянином Романом Сафиуллиным. По ходу встречи представитель Великобритании решил сменить одежду на корте. Он снял шорты и остался в одних трусах.
Арбитр напомнил Броэди, что он не должен оголяться на корте.
«С каких это пор?! Я уже делал это раньше. Меня оштрафуют за это? Я просто не использую туалетный перерыв, понимаете? Я же не менял трусы! Я бы тогда понял штраф. Я не менял нижнее бельё», — сказал Броэди.
Броэди одержал победу в матче финала квалификации. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. По ходу матча Роман вёл 6:4, 5:2 с преимуществом в один брейк во втором сете.
- 14 января 2022
-
16:51
-
15:53
-
15:51
-
15:48
-
15:39
-
15:32
-
15:12
-
15:00
-
14:56
-
14:39
-
14:06
-
13:53
-
13:44
-
13:35
-
13:13
-
13:10
-
13:03
-
12:32
-
12:28
-
12:27
-
12:10
-
11:46
-
11:38
-
11:30
-
11:24
-
11:14
-
11:13
-
11:10
-
11:08
-
11:06
-
10:57
-
10:41
-
10:01
-
10:01
-
09:58