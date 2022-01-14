«Я же не менял трусы!» Британский теннисист удивился предупреждению во время матча

Британский теннисист Лиам Броэди получил замечание от арбитра во время матча квалификации Australian Open с россиянином Романом Сафиуллиным. По ходу встречи представитель Великобритании решил сменить одежду на корте. Он снял шорты и остался в одних трусах.



Арбитр напомнил Броэди, что он не должен оголяться на корте.



«С каких это пор?! Я уже делал это раньше. Меня оштрафуют за это? Я просто не использую туалетный перерыв, понимаете? Я же не менял трусы! Я бы тогда понял штраф. Я не менял нижнее бельё», — сказал Броэди.



Броэди одержал победу в матче финала квалификации. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. По ходу матча Роман вёл 6:4, 5:2 с преимуществом в один брейк во втором сете.