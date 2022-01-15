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Аслан Карацев — Энди Маррей: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Сиднее

Аслан Карацев — Энди Маррей: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Сиднее
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Сегодня, 15 января, состоится финальный матч турнира в Сиднее (Австралия), в котором сыграют россиянин Аслан Карацев, посеянный под первым номером, и представитель Великобритании Энди Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов.

Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Кена Роузволла после игры между чешкой Барборой Крейчиковой и испанкой Паулой Бадосой и начнётся не раньше 11:00 мск. Это будет первая встреча Карацева и Маррея.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Аслан Карацев — Энди Маррей в финале турнира в Сиднее.

В рейтинге ATP Карацев занимает 20-ю строчку, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей — 135-ю.

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