Аслан Карацев — Энди Маррей: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Сиднее

Сегодня, 15 января, состоится финальный матч турнира в Сиднее (Австралия), в котором сыграют россиянин Аслан Карацев, посеянный под первым номером, и представитель Великобритании Энди Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов.

Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Кена Роузволла после игры между чешкой Барборой Крейчиковой и испанкой Паулой Бадосой и начнётся не раньше 11:00 мск. Это будет первая встреча Карацева и Маррея.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Аслан Карацев — Энди Маррей в финале турнира в Сиднее.

В рейтинге ATP Карацев занимает 20-ю строчку, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей — 135-ю.