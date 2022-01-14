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Два неназванных теннисиста с медотводами уехали из Австралии

Два неназванных теннисиста с медотводами уехали из Австралии
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Два новых теннисиста с медотводами от вакцинации против коронавируса покинули Австралию и не примут участия в турнирах. Об этом сообщает GoTennis со ссылкой на австралийское издание ABC Sport.

Их имена пока не называются. Сообщается, что они беспрепятственно въехали в страну и перемещались по ней без ограничений. Однако после начала разбирательства с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем возникли проблемы с их документами.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.

Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.

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