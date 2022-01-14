Жюстин Энен: Джоковичу и всему теннису будет лучше, если он пропустит Australian Open

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен высказалась о скандале с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в Австралии.

«Как мне кажется, Джоковичу лучше не играть на Australian Open. Я не говорю, что ему надо прекратить борьбу со всем этим. Ведь он считает, что поступает правильно. Но в данный момент точно понятно, что многие жители Австралии не хотят видеть его на турнире.

Возможно, всем, самому Новаку, всему теннису и конкретно турниру, будет лучше, если он пропустит его», — приводит слова Энен The Guardian.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.

Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.