Макнами предположил, почему власти Австралии не хотят видеть Джоковича на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами высказался о конфликте сербского теннисиста Новака Джоковича с австралийскими властями.

«Главный аргумент министра, по-видимому, заключается в том, что оставление (Новака на турнире. — Прим. «Чемпионата») может вызвать антипрививочные настроения, что не отвечает общественным интересам. Возможно, это не имеет значения, но Джокович создал центры вакцинации для игроков на двух своих турнирах (в Сербии), чтобы они могли пройти двойную вакцинацию», — написал Макнами у себя в твиттер-аккаунте.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.

Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.