Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Макнами предположил, почему власти Австралии не хотят видеть Джоковича на Australian Open

Макнами предположил, почему власти Австралии не хотят видеть Джоковича на Australian Open
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами высказался о конфликте сербского теннисиста Новака Джоковича с австралийскими властями.

«Главный аргумент министра, по-видимому, заключается в том, что оставление (Новака на турнире. — Прим. «Чемпионата») может вызвать антипрививочные настроения, что не отвечает общественным интересам. Возможно, это не имеет значения, но Джокович создал центры вакцинации для игроков на двух своих турнирах (в Сербии), чтобы они могли пройти двойную вакцинацию», — написал Макнами у себя в твиттер-аккаунте.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.

Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.

Новость по теме
Жюстин Энен: Джоковичу и всему теннису будет лучше, если он пропустит Australian Open
Джоковича хотят депортировать из Австралии! В субботу в 8 утра он будет задержан. LIVE! Джоковича хотят депортировать из Австралии! В субботу в 8 утра он будет задержан. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022